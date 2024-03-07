مذيع فرنسي يصف ميسي بفأر المجاري دون أن يسميه

وصف المذيع الفرنسي “سيريل هانونا” أحد لاعبي نادي “باريس سان جرمان” بأنه “فأر مجاري” بسبب بخله، وذلك خلال بث برنامجه الشهير “Touche pas à mon poste”.

وقال المذيع الفرنسي :”سأخبركم بقصة صغيرة، لقد كنت على وشك تأجير منزل صغير للاعب كرة قدم معروف يلعب في باريس سان جيرمان، شخص في قمة الشهرة، عرضت عليه السعر وكنا في مفاوضات متقدمة”.

وأضاف المذيع الفرنسي :”في العادة يمنح النادي الفرنسي مبلغاً لمساعدة اللاعبين في دفع الإيجار، وكان على هذا اللاعب دفع القليل من المال من جيبه الخاص بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% لاستئجار هذا المنزل ولكنه رفض دفع المزيد”.

وأجاب المذيع عند سؤاله لمعرفة ما إذا كان هذا اللاعب هو ليونيل ميسي، ”

لا، هو لم يعد يلعب في باريس سان جيرمان، لكنه لاعب عظيم جداً ، لا أستطيع أن أقول من هو”.

يشار إلى أنه لم تربط ميسي علاقة جيدة بجمهور النادي الباريسي، بحسب مقابلة سابقة أجراها في وقت سابق مع شبكة “bein sport”.

وتحدث “ميسي” في المقابلة عن تجربته مع النادي الباريسي قائلاً :”في البداية كان الأمر عظيماً، وحظيت بدعم كبير كما كنت أقول دائماً، ثم بدأت معاملة الناس لي تتغير”.

وأوضح الأرجنتيني “إنه كان هناك خلاف مع جزء كبير من جماهير سان جيرمان، وفي المقابل كان هناك جماهير تعاملني بشكل جيد كما حصل معي منذ البداية قدومي إلى باريس، ولكن هذه أشياء حدثت بالفعل مع مبابي، ونيمار أيضاً”.

يشار إلى أن الجماهير الباريسية أطلقت صافرات الاستهجان ضد اللاعب الارجنتيني “ليونيل ميسي” في أخر مباراة لعبها على أرض ملعب “حديقة الأمراء”، وتكرر ذلك عدة مرات سابقة خلال الموسم، خاصة بعد خروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت العلاقة بين “ميسي” و “سان جيرمان” توتراً كبيراً عند سفره للسعودية دون إبلاغ إدارة النادي، وهذا ما اعتبره الجمهور الفرنسي تصرفاً مهيناً دفع الإدارة الباريسية لمعاقبته.

يذكر أن “ميسي” ظهر بعد العقوبة واعتذر من الجماهير الباريسية عبر مقطع فيديو ، وقالت تقارير إن هذا الاعتذار ولّد خلافاً سرع انتقاله لنادي “إنتر ميامي” النشط في الدوري الأميركي.