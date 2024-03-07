رئيس جمعية اللحامين يتوقع انخفاض الأسعار في الأسواق السورية 10 بالمئة خلال شهر رمضان 

توقع رئيس جمعية اللحامين بدمشق محمد يحيى الخن، انخفاض أسعار اللحوم في الشهر الفضيل إلى نحو 5-10%.



وأوضح الخن، أن حركة الأقبال على شراء لحم الغنم والعجل بشكل عام ضعيفة جداً، وبذلك إذا استمر هذا الركود في السوق من المتوقع أن تنخفض الأسعار في رمضان، خصوصاً أن الماعز دخل على الخط، ما سيتسبب بخفض أسعار لحم الغنم، حيث يتراوح سعر كيلو هبرة الماعز ما بين 200-220 ألفاً، أي أقل بنحو 60 ألف ليرة من سعر كيلو هبرة الغنم.



وأشار إلى أن حركة الإقبال على شراء اللحوم قد تنشط قليلاً في الأيام الأولى من الشهر الفضيل.



وأكد رئيس اللحامين أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة، هو قرار الحكومة الذي سمح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز مع بداية الشهر الرابع المقبل، مشيراً إلى أنه غالباً ما يتم التصدير إلى دول الخليج.



يذكر أنه وصل سعر كيلو الخروف الحي في الجملة إلى حدود 80-83 ألفاً، بينما المفرق، فإن سعر كيلو المذبوح منه بعظمه 145 ألفاً، وكيلو الهبرة 280 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الغنم 25% دهنة حوالي 225-240 ألف ليرة، وكيلو المسوفة 50% دهنة 160 ألفاً، وكيلو الليّة 110 آلاف ليرة، وكيلو هبرة العجل 190 ألفاً، وكيلو المسوفة منه 110 آلاف ليرة.

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