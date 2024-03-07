أسعار الذهب في سوريا تواصل  الأرتفاع.. الليرة السورية  الذهبية فوق الـ7ملايين ليرة

شهدت الأسواق السورية ارتفاعًا في أسعار الذهب، حيث سجل غرام الذهب عيار 21قيرطاً ارتفاعًا بمقدارألفي ليرة عند مستويات 488 ألف ليرة.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 844 ألف ليرة سورية وسعر شراء 843 ألف ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 سعر مبيع 723429 ليرة وسعر شراء 722429 ليرة.



كما ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 31 مليوناً و 470 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و 150 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 7 ملايين و 275 ألف ليرة سورية و قفز سعر الليرة الذهبية السورية إلى 7 ملايين و 150 ألف ليرة سورية



وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.



على صعيد آخر، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.