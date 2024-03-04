إتحاد الصحفيين يفشل بإعادة باقات انترنت. لأعضائه

انتظر الصحفيون في سوريا الوعود التي أطلقها رئيس الاتحاد بإعادة باقات الانترنت لهم، لكن يبدو أن المفاوضات مع شركات الاتصال باءت بالفشل أو أنها لا تزال قيد الدراسة، بعد منح الصحفيين هدية إضافية للشهر الثاني 25 غيغا.

وكان اتحاد الصحفيين في سوريا في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أعلن شهر شباط الماضي، أن باقات انترنت الصحفيين مستمرة ولن يمسها أحد.

وقال رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور في اتصال هاتفي مع اياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة حول باقات الصحفيين، أفاد بأنه لن يقترب أحد من هذه الباقات المخصصة للصحفيين بل على العكس سيكون هنالك باقة إضافية بميزات جديدة مطلع الشهر القادم.

وكانت شركة سيرياتيل أعلنت منذ بداية شهر شباط عن إلغاء يوم باقات انترنت الصحفيين واخترعت باقات تبدأ بـ 125 ألف ليرة!