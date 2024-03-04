السعودية تعيد منح فيزا العمرة للسوريين بشروط

كشف عضو غرفة سياحة دمشق محمد البني، أن السلطات السعودية أعادت منح فيزا العمرة للسوريين، وفق ضوابط وشروط معينة.

وحول شروط منح فيزا العمرة للسوريين، قال البني، أهمها الاعتماد فقط على المكاتب والشركات السياحية المرخصة والمعتدة في سوريا، وإرفاق طلب الفيزا الخاصة بالعمرة بتعهد خطي وكفالة مالية وقانونية، إضافة إلى وجود كفيل في حال كان الراغب بالعمرة سوف ينزل لدى أحد أقربائه، وليس في فندق.

وأضاف: في حال كان المعتمر يرغب بحجز برنامج عمرة كامل عبر الشركة فلا داع لطلب الكفيل لكنه بالمقابل يلتزم بالإقامة في الفندق المحدد وبالبرنامج بشكل كامل، مشيرا إلى اختصار برامج العمرة حالياً لتصبح بمقدار 30 يوماً وذلك لقرب موسم الحج فقط لا غير.

ونوه البني، بالجهود المشتركة لجهات عدة ساهمت بعودة منح فيزا العمرة للسوريين، مشيراً إلى الدور الكبير لوزارة السياحة في ضبط المكاتب غير المرخصة والدخلاء على المهنة الذين أضروا بسمعة المعتمرين السوريين وبالأخص مكاتب القدم، داعياً إلى وجود تعاون أكبر بين الجهات المعنية في سوريا و وزارة الحج السعودية لاستكمال اعتمادات المكاتب المرخصة في البلاد كي يصبح كامل العمل المتعلق بالعمرة من استصدار فيز وتصديق الجوازات وغيره سورياً بالكامل، بما يعود بالمنفعة على المعتمرين السوريين والخزينة العامة للدولة معاً، ويمنع الدخلاء على المهنة ممن هم خارج البلاد من استغلال السوريين والإساءة لسمعتهم.

وكانت السعودية أوقفت منذ يومين منح تأشيرات العمرة لحاملي جواز السفر السوري، بسبب كثرة أعداد المتخلفين من المعتمرين السوريين ممن دخلوا السعودية لأداء العمرة حاصلين على التأشيرة من خارج البلاد.