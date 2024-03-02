الجو صحو إلى غائم وتوقعات بزخات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي/2-5/ درجات مئوية في أغلب المناطق، وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ليلاً على المناطق الغربية والساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً خاصة على المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كم/سا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية على الجزيرة وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز 65 كم/سا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.