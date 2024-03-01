126 حالة خطف في محافظة درعا خلال عام 2023

01-03-2024

126 حالة خطف في محافظة درعا خلال عام 2023

وقعت حادثة اختطاف لشاب في ريف درعا الشمالي، حيث طلبت عصابة فدية مالية بقيمة 150 ألف دولار أميركي للإفراج عنه.

عائلة الشاب تجد صعوبة في دفع هذا المبلغ.

الحادث وقع في 23 فبراير من قبل مسلحين اقتحموا مزرعة دجاج يعمل فيها الشاب مع شقيقه في قرية دير البخت شمالي درعا.

وتجري محادثات للتوصل إلى حل يساهم في إطلاق سراح الشاب، حيث دعا وجهاء القرية أهالي حوران للاجتماع.

في حادث مشابه في اللجاة، تم الإفراج عن اليافع رامي عبد الستار المفعلاني بعد تهديد وجهاء من حوران بشن عمل عسكري في حال عدم الإفراج عنه.

إجمالاً، سُجلت 126 حالة خطف في محافظة درعا خلال عام 2023، حيث تم الإفراج عن 91 مخطوفاً وقتل 29 آخرين

 


وكالات

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