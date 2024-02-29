تسجيل 28 حالة انتحار منذ بداية العام

أكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية الدكتور زاهر حجو، أن عدد حالات الانتحا ر المسجلة منذ بداية العام حتى 24 من الشهر الجاري، بلغ 28 حالة، منها 24 من الذكور و4 من الإناث، بنسبة ارتفاع كبيرة للذكور مقابل الإناث.

وأوضح حجو في تصريح أن أكبر الفئات العمرية سجلت 62 سنة، وأصغر فئة عمرية 13 سنة.

وأشار حجو إلى أن محافظة دمشق سجلت 5 حالات، وريف دمشق 4 حالات، وفي محافظة حلب تم تسجيل 3 حالات، كما سجل 3 حالات في اللاذقية، ومثلها في طرطوس، وفي محافظتي القنيطرة والحسكة لم تسجل فيها أي حالة.

وأعاد حجو التذكير بعدد الحالات المسجلة في العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد حالات الانتح ار المسجلة 159 حالة، منها 109ذكور، 50 إناثاً.

وتم تسجيل 80 حالة انتحا ر عن طريق الشنق، 30 حالة انتحا ر بواسطة الطلق الناري، 23 حالة عبر السقوط من ارتفاع شاهق، و14 حالة انتحا ر عن طريق التسمم.

وجاءت محافظة ريف دمشق المرتبة الأولى، وسجلت 30 حالة انتحا ر، وسجلت محافظة حلب 29حالة، وطرطوس 20 حالة، واللاذقية 21 حالة، وفي دمشق سجل 19 حالة، وفي القنيطرة سجلت حالة انتح ار واحدة، ولم تسجل أي حالة في الحسكة.

وبلغ عدد حالات الانتحا ر المسجلة عام 2022، 175 حالة، بينما في عام 2021 بلغ عدد الحالات المسجلة 166 حالة.



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