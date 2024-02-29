القبض على مطلوب خطير مسجل بحقه 15 إذاعة بحث

29-02-2024

القبض على مطلوب خطير مسجل بحقه 15 إذاعة بحث

نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل الوحدات الشرطية للبحث عن المطلوبين ومرتكبي الجرائم الخطيرة وأثناء قيام دورية من مركز الأمن الجنائي بمنطقة مصياف بأداء مهامها اشتبهت بأحد الأشخاص المطلوبين وأثناء إلقاء القبض عليه حاول تفـ.جير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه وتم التعامل معه من قبل الدورية ومصادرة الحزام وثلاث قنابل وأنبوب شفاف بضمنه مادة الزئبق وحبوب كبتاغون مخدرة وبعض الحبوب والمواد مجهولة المصدر ،تم إحضاره إلى مركز المنطقة وتبين أنه يدعى (طارق . ص) و بتدقيق وضعه عثر بحقه على ( ١٥ ) إذاعة بحث بجـ.رائم الخطف والمخدرات وتشكيل عصـ.ابة سرقة و( ٩ ) نشرات شرطية معظمها تتضمن سجنه مدة ( ١٥ ) سنة بجرائم السرقة الموصوفة والاغتصاب ، وبالتحقيق معه اعترف بتعاطي المواد المخدرة وأنه المقصود بالطلبات والأحكام المذكورة.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص أصولاً.


وزارةالداخلية السورية

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