عملية نوعية للجيش السوري تودي بمسلحين في ريف اللاذقية

تم تسجيل تحييد ثلاثة مسلحين وإصابة آخرين نتيجة لاستهداف الجيش السوري لآلية تابعة لعناصر “الحزب الإسلامي التركستاني” على محور ريف اللاذقية الشمالي ، حيث رصدت وحدات الاستطلاع في الجيش السوري تحرك عربة تابعة لمسلحي تنظيم “أنصار التوحيد” على إحدى الطرق الزراعية في جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

تدخلت قوات الجيش السوري على الفور باستخدام طائرة مسيرة قتالية، حيث تم استهداف الآلية بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها، وفقًا للمعلومات التي تؤكد مصرع ثلاثة مسلحين على الأقل من الجنسية الأوزبكية وإصابة آخرين.

“أنصار التوحيد” يُعتبر الإصدار الأحدث لتنظيم “جند الأقصى” المنتمي إلى “داعش” الإرهابي، والذي كان نشطًا في ريف حماة الشرقي، في نهاية عام 2018، تم دمج مقاتلي “أنصار التوحيد” الذين يحملون جنسيات أجنبية في مناطق سيطرة “حراس الدين”، الذين يتبعون تنظيم “القاعدة”، شمال حماة وجنوب إدلب.

وتم أيضًا دمج عناصر أخرى من “أنصار التوحيد”، الذين ينتمون من آسيا الوسطى، مع “الحزب الإسلامي التركستاني” في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.

سبوتنيك