منتخبنا الوطني للسيدات بكرة القدم يودع بطولة غرب آسيا رغم فوزه على العراق

ودع منتخبنا الوطني بطولة غرب آسيا التي تستضيفها جدة السعودية من الدور الأول بعد حلوله بالمركز الثالث في مجموعته بعد الخسارة من نيبال بهدف مقابل أربعة وخسارته أمام سيدات فلسطين بهدف نظيف.

وغادر منتخبنا منافسات البطولة رغم فوزه على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.

وسجل أهداف منتخبنا كل من ماريا الياس ونور مصطفى ورزان خوندي بالدقائق 42 و49 و80.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة رنيم أبو لطيف وماريا الياس وإلهام اوغلان وهلز حاجي ورزان خوندي وجلنار مصطفى ومي الجاني ولانا إبراهيم وحياة ديوب ونور مصطفى وعائشة حمو.

وكان منتخبنا خسر في مباراته الافتتاحية أمام نظيره النيبالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وأمام منتخب فلسطين بهدف دون رد.

الجدير بالذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة في المسابقة إلى الدور نصف النهائي.