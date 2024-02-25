“أهلي حلب” بطلاً لكرة السلة تحت 18 عاماً للمرة الثانية على التوالي

توج فريق أهلي حلب ببطولة الدوري السوري لكرة السلة للرجال دون 18 عاماً موسم 2023-2024، للعام الثاني على التوالي.

وتأهل “أهلي حلب” تأهل للتجمع النهائي الذي أقيم بمدينة حلب، بعد تغلبه على نادي اليرموك بفارق نتيجة مبارتي الذهاب والإياب.

وضم التجمع النهائي أندية ” الجلاء – الوحدة – النواعير – الأهلي” بنظام الفاينال 4 من مرحلة واحدة.

وتمكن الأهلي ضمن التجمع من تحقيق لقب الدوري السوري للرجال تحت 18 عاماً للسنة الثانية على التوالي بعد تألقه في جميع المباريات.

يذكر أن نادي أهلي حلب يعتبر مدرسة سلوية كبيرة في سوريا، وحقق نتائج مهمة محلياً وعربياً ويتمتع بأكبر شعبية في البلاد.