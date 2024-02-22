قتل صديقه عن طريق الخطأ في قرية الطواطحة بدير الزور

ألقت شرطة ناحية الجلاء في دير الزور القبض على شاب قتل آخر عن طريق الخطأ في قرية الطواطحة.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على “فيسبوك”، أنه “اتصل أحد المواطنين بشرطة ناحية الجلاء التابعة لمنطقة البوكمال في دير الزور وأخبرهم بوجود جثة لشاب ضمن أحد غرف مسبقة الصنع في قرية الطواطحة”.

وتابعت الداخلية: “توجهت دوريات من شرطة الناحية والأدلة الجنائية إلى المكان المذكور، وبدخول الغرفة شوهدت جثة شاب بالعقد الثاني من العمر ملقية على الأرض ومصابة بعدة طلقات نارية في الجسم والرقبة”.

وأكملت الداخلية: “تبين أنها تعود لشخص يدعى أمير، ومن خلال التحري الدقيق وجمع المعلومات تمكنت شرطة ناحية الجلاء من تحديد هوية الفاعل حيث تم الاشتباه بأحد أصدقائه المدعو فهد

وأردفت الداخلية: “وتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المغدور بعدة طلقات عن طريق الخطأ أثناء عبثه ببندقية حربية، كانت بحوزته وهرب فور وقوع الجريمة، وأن البندقية عائدة لأحد أصدقائه المدعو عدنان، والذي أُلقي القبض عليه أيضاً”.

يذكر أن عدة حوادث قتل عن طريق الخطأ وقعت في المحافظات السورية، حيث توفي شاب، العام الفائت، إثر إطلاق النار عليه من قبل صديقه بصوران في ريف حماة، كما فارقت طفلة الحياة، إثر إصابتها بطلق ناري من مسدس حربي كان بيد خالها في بلدة الكفرون بريف طرطوس.



