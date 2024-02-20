“زلزال 2023” يغير مواعيد شروق وغروب الشمس في حلب.. ما القصة؟

أصدرت دائرة التوجيه والإرشاد الديني في مديرية أوقاف حلب تعميمًا موقعًا من قبل مدير الأوقاف، محمد رامي العبيد، يدعو فيه أرباب الشعائر الدينية في حلب وريفها لاعتماد التوقيت الجديد لمواعيد شروق وغروب الشمس.

يأتي هذا التعميم نتيجة للتغيرات التي حدثت بسبب زلزال 6 شباط من العام الماضي.

وأشار التعميم إلى أن تقرير رئيس اللجنة الفلكية في نقابة المهندسين بحلب أكد أن “تغيرات في عامل انخفاض الأفق لمدينة حلب وعامل الانكسار لضوء الشمس نتيجة للزلزال تؤثر في مواعيد شروق وغروب الشمس فقط”.

وفي ضوء هذه المعلومات، تم تعديل الوقت لمواعيد شروق وغروب الشمس.

تهيب المديرية بأرباب الشعائر الدينية بالالتزام بالتوقيت الجديد، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتشدد على ضرورة تعديل المواقيت وفقًا للجدول المرفق مع التعميم.

الوطن

