القبض على ثلاثة أشخاص في حلب لإقدامهم على سرقة خمس مركبات من أحياء المدينة

نتيجة للجهود المبذولة من قبل الوحدات الشرطية في حلب في محاولة للبحث عن المركبات المسروقة والتحقيق في حوادث السرقة، تمكن قسم شرطة حلب الجديدة من اعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة خمس مركبات من نوع فان من أحياء حلب الجديدة والإذاعة والجميلية والكلاسة، خلال التحقيق مع المعتقلين، اعترفوا بأنهم قاموا بالسرقة باستخدام مفاتيح متطابقة وتشغيل بعض هذه المركبات عن طريق توصيل الأكبال الكهربائية للمركبة، حيث يعمل أحدهم ككهربائي للمركبات، قاموا ببيع هذه المركبات بأقل من نصف قيمتها لشخص يُدعى رياض م، الذي يقوم ببيعها في مناطق خارج سيطرة الدولة وفقاً لوزارة الداخلية السورية.

تم استرداد أربع مركبات من إجمالي المركبات المسروقة بالتعاون مع أصحابها، وتم تنظيم الضبط اللازم، سيتم تقديم المعتقلين إلى القضاء بعد توسيع التحقيقات معهم بفرع الأمن الجنائي.