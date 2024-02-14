زيادة بقيمة 50% على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي

وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع “جريح الوطن”، المتضمن زيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية المنضمين للمشروع من قوات الدفاع الشعبي بنسبة 50%.

وتشمل الزيادة، وفق ما ذكره المشروع على “فيسبوك”، جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي المنضمين إلى المشروع من نسبة 40% وما فوق، على أن تطبّق هذه الزيادة بدءاً من تعويضات شهر آذار القادم،

وأصبحت الزيادة بمقدار 420 ألف ليرة لجرحى العجز التام 80-100% و

390 ألف ليرة لجرحى العجز تحت التام 70-79% و 300 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي 40-69 %.

وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 8 لعام 2024 منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي، وشملت حينها جرحى الجيش والقوات المسلحة.