الأمم المتحدة تحذر من وباء الحرارة الشديدة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” من أن “مليارات الأشخاص يواجهون وباء الحرارة الشديدة، قائلاً إن “متوسط درجات الحرارة العالمية حطم الأرقام القياسية في الأيام الأخيرة”، وفق ماذكرته صحيفة “الاندبندنت”.

وقال “غوتيريش” خلال مؤتمر صحفي: “لقد كان أسبوعاً من الحرارة غير المسبوقة، حيث أعلنت خدمة (كوبرنيكوس) لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن الأحد الفائت من 21 تموز هو الأكثر سخونة على الإطلاق ثم ارتفعت درجات الحرارة الاثنين 22 تموز بشكل أكثر”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “تلقينا بيانات تشير إلى أن يوم الثلاثاء 23 تموز كان في نفس نطاق ارتفاع درجات الحرارة، أي كانت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية هي الأيام الثلاثة الأشد حرارة على الإطلاق”.

وأشار “غوتيريش” إلى أنه “إذا كان هناك شيء واحد يجمع العالم، فهو أن سكان العالم يتعرضون بشكل متزايد للحرارة الشديدة، مضيفاً أن “الأرض تزداد حرارة وخطورة على الجميع، حيث يواجه مليارات الأشخاص وباء الحرارة الشديدة”.

وكانت ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن درجات الحرارة العالمية قد تصل إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة.

يذكر أنّ وكالة مراقبة تغير المناخ بالاتحاد الأوروبي “كوبرنيكوس”، قالت إنّ “البيانات تشير إلى أن عام 2024 قد يتفوق على عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل، بعد أن أدى تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية وظاهرة “النينيو” المناخية إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا العام حتى الآن، حسبما قال بعض العلماء”.