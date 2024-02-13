133 شهيداً في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيداً و162 جريحاً.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 130 على القطاع ارتفع إلى 28473 شهيداً و68146 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الوقود سينفد من مشافي رفح خلال اليومين القادمين، محذرة من مخاطر ذلك على حياة المرضى والجرحى.