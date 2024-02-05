أنقرة توافق على تزويد مصر بطائرات مسيّرة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد إن تركيا وافقت على تزويد مصر بطائراتها المسيرة التي تحظى بشعبية متزايدة بعد تطبيع العلاقات بين البلدين عقب قطيعة في العلاقات دامت فترة طويلة من الزمن.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير للقاء نظيره عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما مجددا إلى مستوى السفراء العام الماضي.

وأفاد فيدان لقناة تلفزيونية تركية خاصة بأن أردوغان سيناقش مع السيسي القضايا الثنائية والإقليمية، ومنها التجارة والطاقة والأمن.

وأضاف فيدان دون الخوض في التفاصيل "تطبيع علاقاتنا مهم بالنسبة لمصر لكي تكون لديها تقنيات معينة. لدينا اتفاق لتزويد (مصر) بطائرات مسيرة وتقنيات أخرى"، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد طائرة بيرقدار TB2 التركية من أفضل الطائرات من دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، حيث إنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 مترا، وقدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كيلوغراما كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كيلومترا، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كيلومترا في الساعة) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة من دون توقف.