عروض الشراء والإستئجار تنهال على لاعبي منتخبنا الوطني !

عاش لاعبو منتخبنا الوطني حالة من الاهتمام والعروض بعد الأداء المتميز في كأس أمم آسيا، حيث وصلوا إلى دور 16 وغادروا المنافسة بعد مواجهة قوية مع إيران انتهت بركلات الترجيح.

أعلن نادي “قادش” الإسباني عن توقيع صفقة انضمام المدافع الوطني أيهم أوسو إلى صفوفه على سبيل الإعارة، قادمًا من “سلافيا براغ” التشيكي.

وكان لاعب نادي الكرامة، محمود الأسود، محط اهتمام عديد من الأندية، حيث تلقى عروضًا من نادي الزمالك المصري، وكذلك عروضًا من الفحيحيل الكويتي والعهد اللبناني إضافة إلى عروض من أندية في دول الخليج.

ووفقًا للتقارير، أظهرت عدة أندية رياضية إيرانية، مثل فولاد وبيرسبوليس، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم هيسار (30 عامًا)، لاعب فريق بيلغرانو الأرجنتيني.

من جهة أخرى، انتقل صانع الألعاب محمود داوود إلى شتوتغارت الألماني، في حين انضم المدافع ثائر كروما إلى نادي مومباي سيتي الهندي.

يُعتبر أيهم أوسو أول لاعب سوري يلعب في الدوري الإسباني “الليجا”، وقد استقبل الجمهور السوري خبر انضمامه إلى “قادش” بفرح كبير، حيث شهدت حملات التشجيع للفريق الإسباني تفاعلًا واسعًا، ورحب النادي بـ “أوسو” بعبارات باللهجة السورية مثل “حيوتي إته”.