المقاومة تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدات ومدن الضفة الغربية، وشنّت حملة تفتيش واعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال لساعات مخيم الدهيشة في بيت لحم، إضافة إلى قريتي بيت تعمر والعروج، وسط اقتحامات للمنازل وتخريب لمحتوياتها، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، مخيم بلاطة في نابلس، حيث تصدّى لها مقاومون فلسطينيون، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة. وأفاد مصدر للميادين، بأنّه جرى استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة بعبوات شديدة الانفجار.

أيضاً، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، وانتشرت جنود الاحتلال في عدة أحياء، وداهموا عدداً من منازل المواطنين، كما نصبوا القناصة على أسطح المنازل وفي عدة أماكن بالمدينة، وسط مواجهات عنيفة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وفي جنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بنقل شابين من بلدة يعبد، إلى المستشفى، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهما خلال اعتقالهما الليلة الماضية.