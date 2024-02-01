سورية تحرز 9 ميداليات في دورة غرب آسيا البارلمبية

01-02-2024

سورية تحرز 9 ميداليات في دورة غرب آسيا البارلمبية

حققت البعثة الرياضية السورية المشاركة بدورة غرب آسيا البارلمبية المقامة حالياً في الشارقة تسع ميداليات متنوعة.. (أربع ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات).

ففي مسابقة ألعاب القوى نال علاء عبد السلام ذهبيتي دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح، بينما أحرز بسام سوسق ذهبية رمي الرمح وفضية رمي القرص وبرونزية دفع الكرة الحديدية وحقق وسيم خضور ذهبية رمي الرمح وظفر خليل محمد ببرونزيتي دفع الكرة الحديدية ورمي قرص.

وفي مسابقة الريشة الطائرة حصل فراس شيحة على الميدالية الفضية.

ومن المقرر أن يخوض لاعبونا اليوم منافسات كرة الطاولة والقوة البدنية.

ويشارك في البطولة 12 دولة هي: الإمارات والأردن والبحرين والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان واليمن إضافة إلى سورية.

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