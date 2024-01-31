القائم بالأعمال في السفارة العراقية يكشف أسباب إيقاف فيزا العمل للسوريين

قال ياسين شريف الحجيمي، القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق، إن العراق قرر تعليق فيزا العمل للسوريين بهدف الحد من حالات النصب والاحتيال.

وأشار الحجيمي إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارة الداخلية ووزارة العمل لتنظيم وتقدير أعداد العمال والشركات، مع التركيز على حماية المواطنين من الاستغلال والنصب.

وفي سياق متصل، أكد عضو غرفة سياحة دمشق، محمد البني، أن العراق قد أوقف منح فيز عقود العمل لجميع السوريين، نظرًا لاكتفاء السوق العراقية بالعمال السوريين.

وأوضح البني أن هذا القرار لن يؤثر على السياحة أو الزيارات، باستثناء العقود الخاصة بالعمل، مشيرًا إلى أن فيزا الدخول إلى أربيل لم تتأثر حتى الآن.