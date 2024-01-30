المشافي الخاصة: تكلفة بعض العمليات 300 مليون و الإقامة ليوم واحد 10 ملايين ليرة!!
باتت المشافي الخاصة في سوريا تنافس الفنادق خمسة النجوم في أسعارِ إقامتها وأجورها، ما جعل المواطن المحدود الدخل يفضل تحمل الألم على اللجوء إليها في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لتتحول إلى رفاهية لا يطولها سوى أصحاب الدخل المرتفع والأثرياء.
وتبلغ تكلفة الغرفة ليوم واحد في مشفى خاص، من دون عناية مليون و600 ألف ، أما العناية وسطياً بـ10 ملايين ليرة ليوم واحد فقط من دون إقامة الغرفة، على حين تكلفة عملية، والصورة 100 ألف ليرة والمعاينة 100 ألف ليرة.
وأكدت مصادر طبيبة في مشفى المواساة، أن المشافي الخاصة سجلت أسعارها أرقاماً خيالية، مشيرا إلى أنّ أحد المواطنين كان يحتاج إلى عملية مع إقامة في أحد المشافي الخاصة فطلب منه المشفى 300 مليون ليرة مما دفعه إلى التوجه إلى مشفى المواساة الجامعي لتلقي العلاج، على حين كلفت عملية ديسك في أحد المشافي الخاصة في طرطوس 15 مليوناً.
ونوه الطبيب، بأنّ الخدمات في المشافي الحكومية والعمليات تضاهي المشافي الخاصة، مشيراً إلى أنّ المواطن متوسط الدخل لا يستطيع الدخول إلى المشافي الخاصة التي تطلب أسعار خيالية مقارنةً بدخله لذلك يفضل اللجوء إلى المشافي الحكومية رغم الانتظار.
بدوره، أكد الدكتور في مشفى التوليد الوطني بطرطوس خبات يوسف، أنّ هناك مبالغة في أسعار المشافي الخاصة وبشكل غير منطقي، معتبرا أنّ هذه المبالغة في الأسعار يجب أن تُعالجها وزارة الصحة.
الوطن
إضافة تعليق جديد