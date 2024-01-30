أسعار الحليب ومشتقاته في القنيطرة تواصل ارتفاعها المستمر

تواصل أسعار الحليب ومشتقاته في سوريا، ارتفاعها المستمر، في ظل صمت الجهات المعنية، وعجز المواطنين عن مجاراة الغلاء الفاحش.

ففي القنيطرة، حمّل الأهالي المعنيين بالمحافظة مسؤولية ارتفاع الأسعار من دون اتخاذ القرار اللازم لوقف تذبذب أسعار الحليب ومشتقاته. وبلغ سعر اللبنة الطرية 26 ألفاً والناشفة للدحرجة 40 ألفاً والقريشة 22 ألفاً والسوركي (شنكليش) 25 ألفاً واللبن 7 آلاف والجبنة السائلة 900 غرام 27 ألفاً، والحبنة الناعمة 30 ألفاً والجبنة البلدية بقر 34 ألفاً والمسنرة 40 ألفاً والرول 45 ألفاً والشلل المالحة والحلوة 55 ألفاً والقشقوان 60 ألفاً والسمنة البقري 90 ألفاً، في حين كانت الأسعار في ورشة منزلية صغيرة اللبن 8.5 آلاف واللبنة الطرية 31 ألفاً والناشفة 48 ألفاً والجبنة البلدية 38 ألفاً والقريشة 25 ألفاً والسمن البقري 110 آلاف.

وبرر أصحاب المعامل والورشات غلاء أسعار الحليب ومشتقاته برفع الضرائب والرسوم على (الإنتاج والعمل)، إضافة إلى غلاء أسعار المشتقات النفطية والنقل.



الوطن