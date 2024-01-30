ترامب: نحن على حافة الحرب العالمية الثالثة!

أصدر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بيانًا يستنكر فيه الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية أميركية، متسببًا في مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين، في البيان، أعرب ترامب عن حزنه العميق لفقدان الجنود وقال: “إن هذا الهجوم الفظيع على منشأة عسكرية أميركية في الأردن يمثل يومًا مأساويًا للولايات المتحدة.

وقدّم ترامب أعمق التعازي لعائلات الجنود الذين فقدوا حياتهم، معتبرًا الحادث نتيجة لضعف واستسلام الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، حمّل ترامب بايدن مسؤولية الهجوم، مؤكدًا أنه “نتيجة مأساوية أخرى لضعفه واستسلامه.

وقد طالب ترامب بالعودة إلى السلام من خلال القوة، محذرًا من حدوث المزيد من الفوضى والخسائر في الأرواح الأميركية، وأكد أن العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة.

في ختام البيان، شدد ترامب على ضرورة إعادة النظر في قيادة جو بايدن للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن البلاد لا يمكنها البقاء على قيد الحياة تحت إدارته وفقاً لسكاي نيوز عربية.