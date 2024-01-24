مدير مشفى المواساة: الدعم لن يرفع عن «القطاع الصحي» في سوريا

أكد مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين، أن الدعم لن يرفع عن القطاع الصحي وهو حق مكفول بالدستور، وهناك إصرار على استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمجّان في المشافي الحكومية، ومن المتاح العلاج في القسم الخاص فيها لمن يرغب.

وأوضح الأمين لإذاعة شام اف ام، أن تسعيرة القسم الخاص في المشافي الحكومية موضوعة منذ عام 2004 وهي لا تغطي جزءاً من التكلفة، مشيراً إلى أن مشفى المواساة يحوي على 860 سريراً، 40 سريراً منها فقط في القسم الخاص.

وذكر الأمين، أنه ضمن ورشة عمل لمناقشة الواقع الصحي في البلاد طرحت العديد من المقترحات، كان أهمها إعادة النظر بالعديد من الجوانب السلبية للتأمين الصحي ومصادره، عن طريق مساهمة المجتمع المدني والجمعيات، ووضع بعض الرسوم كطابع الصحة وغيره لدعم المواطنين.

وأضاف: كما طرح موضوع الأتمتة بين المشافي بحيث يوضع رقم لكل مريض، يمكن الرجوع إليه لمعرفة كل تفاصيله ومعلوماته، إلى جانب وضع معايير جودة للعمل والخدمة ومراقبتها في المشافي.