واتساب: تطلق أربع ميزات جديدة لقنواتها
كشف واتساب، أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم، عن أربع ميزات جديدة لقنواتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا والمالك لتطبيق واتساب، مارك زوكربيرغ، أن الميزات الجديدة تشمل ملاحظات الصوت، والاستطلاعات، وتعيين مشرفين متعددين، وإضافة منشورات القناة إلى الحالات، حيث ستمنح مالكي القنوات المزيد من الخيارات لمشاركة المحتوى وتفاعل مع متابعيهم.
وبحسب موقع أندوريد بوليس، لم يتم توفير جدول زمني لإطلاق هذه الإضافات، ولكن من الواضح أنها خرجت رسميًا نحو مرحلة الظهور، وقد يستغرق الأمر من أيام إلى أسابيع لوصول هذه الميزات إلى الإصدار الثابت لواتساب على نظام Android، iOS، واتساب ويب، وتطبيقات سطح المكتب.
وأضاف الموقع: هذه الخطوات التطويرية تعزز تجربة مالكي القنوات ومشتركيها، وتجعل من قنوات واتساب منصة أكثر اكتمالًا للتواصل والتفاعل، وفي ظل هذه التحسينات، يتوقع أن تستفيد الشركات الكبيرة والعلامات التجارية من إمكانية التواصل الفعّال مع جماهيرها، سواء من خلال الرسائل النصية أو الصوتية أو حتى عبر استطلاعات الرأي.
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