منتخبنا يخسر أمام استراليا بهدف وحيد

في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، تعرض منتخبنا الوطني للهزيمة أمام منتخب استراليا بهدف وحيد، جرت المباراة في استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر بحضور 10,097 متفرج.

بدأ المدرب كوبر الشوط الأول بتشكيلة مماثلة لتلك التي لعبت ضد أوزبكستان، وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي، سيطر المنتخب الاسترالي على مجريات الشوط الأول، وقدم منتخبنا أداءً مقبولًا جدًا، حيث ألقى اللاعبون بكرة خطيرة تصدى لها القائم الأيسر للمرمى الأسترالي بتوقيع بابلو صباغ في وقت مبكر، وسجلت محاولة أخرى لعمار رمضان، وتألق لاعبونا بالانضباط التكتيكي.

في الشوط الثاني، نجحت أستراليا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60 من توقيع جاكسون ايرفين، قام كوبر بإجراء تغييرات في التشكيلة بإدخال خربيبن وفهد يوسف وأنطونيو يعقوب بهدف تغيير مجريات المباراة بعد هدف أستراليا، لكن دون جدوى وفقاً لجريدة الوطن.

