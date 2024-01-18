18-01-2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف عدداً من المحافظات اليمنية
شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فجر اليوم عدواناً جديداً على اليمن، طال محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.
ووفقاً لوسائل إعلام يمنية استهدف العدوان جبل الصمع غرب مدينة صعدة ومنطقة طخية بمديرية مجز وجنوب مدينة ذمار ومفرق الهارونية شرق الصليف بالحديدة ومديرية التعزية بمحافظة تعز ومديرية الصومعة في محافظة البيضاء.
وكانت أمريكا وبريطانيا قد شنتا عدواناً على اليمن فجر يوم الجمعة الفائت، حيث تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات لسلسلة غارات جوية.
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