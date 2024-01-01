إصابات في دمشق إثر إطلاق الأعيرة النارية ليلة رأس السنة

01-01-2024

إصابات في دمشق إثر إطلاق الأعيرة النارية ليلة رأس السنة

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شف مدير مشفى دمشق “المجتهد” د. أحمد عباس عن وصول 5 إصابات إلى قسم الإسعاف جراء الإصابة بالأعيرة النارية أثناء إطلاقها ليلة رأس السنة.

وفي نفس السياق، أكد مصدر من قسم الإسعاف في مشفى المواساة الجامعي أنه لم تصلهم أي إصابة بالعيارات النارية أو الطلق الناري.

وفي حمص، توفي شاب يبلغ من العمر 20 عام إثر إصابته بطلق ناري طائش بالرأس، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات برصاصة طائشة جراء إطلاق الرصاص احتفالاً برأس السـنة.

وخلال احتفالات رأس السنة الفائت، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بطلق ناري طائش بالفخد، بقرية المشرفة في ريف حمص الشمالي الشرقي.

وقبل أيام، أصدرت وزارة الداخلية تعميماً، شددت فيه على ضرورة الامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية خلال احتفالات رأس الـسنة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

اثر برس

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