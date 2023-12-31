تحذير من المتحور الجديد من كوفيد 19

حذر الدكتور نبوغ العوا، الأخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من انتشار إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كوفيد19 JN.1، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى الجيل الخامس من فيروس “أوميكرون” الذي ظهر في نهاية العام الماضي.

وأوضح الدكتور العوا أن المتحور الجديد ظهر في أوروبا منذ شهرين وانتقل إلى العديد من الدول، بما في ذلك سورية.

وأشار إلى أن الأعراض الرئيسية تشمل التهاب الحلق والبلعوم، ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة، سعال جاف، وصعوبة في البلع.

وحذر من أنه في حالة الإهمال، يمكن للفيروس الانتقال إلى الرئة وتفاقم الحالة، مما يستلزم العلاج الفوري.

وأضاف العوا أنه تم ملاحظة أعراض هضمية مثل الإسهال وألم في البطن، وأنه يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، حيث أن العلاج العشوائي قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة.

وفيما يتعلق باللقاحات، أكد العوا أنه تم إيقاف أخذ أي نوع من اللقاحات بسبب عدم تناسبها مع المتحورات الجديدة.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات الوقاية، مثل الابتعاد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لتجنب انتقال الفيروس.

وختم الدكتور العوا بالتأكيد على أن الإصابة بالمتحور الجديد ليست مرعبة، ولكن يجب أخذ الحذر والعلاج المناسب في حالة ظهور أي عرض، مشيراً إلى أن 80% من الأشخاص الذين يعانون من “الكريب” هم مصابون بالمتحور الجديد، مما يجعل الوقاية والحذر ضروريين.



صاحبة الجلالة