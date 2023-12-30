سيارة بوتين المفضلة معروضة للبيع

سيارة بوتين المفضلة” بهذا الوصف طرح معرض بريطاني للسيارات سيارة من طراز “لادا نيفا” للبيع مقابل 22 ألف جنيه إسترليني.

ونقل موقع لبنان 24 عن صحيفة “ذا صن”، أن الطراز هو “أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين”،ويقول الخبر إن “أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين معروضة للبيع بمسافة 362 ميلا فقط بسعر يجعلها الأغلى من نوعها في المملكة المتحدة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من السعر “المرتفع نسبيا” فإنه لا يزال سعرا “أرخص” من معظم موديلات الدفع الرباعي الحديثة. ووفقا لصحيفة “ذا صن”، فإن “المظهر الأكثر شهرة” للسيارة عندما اشتراها بوتين في عام 2009، واستعرضها أمام الصحفيين.

