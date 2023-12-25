25-12-2023
ضبط ٨ تجار جملة خضار وفواكه بمخالفات تموينية بطرطوس
تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس رقابتها الميدانية لجميع الفعاليات ، ونظمت ٤٩ ضبطا أبرزها ضبط ٨ تجار جملة خضار وفواكة بمخالفات تنوعت بين تقاضي عمولة كمسيون زائدة وعدم مسك دفتر فواتير وتحرير فواتير غير نظامية بمبيعاتهم ، بالإضافة لضبط فعاليات بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بالبطاقة الذكية والاتجار بالخبز التمويني وبلغت قيمة الغرامات ٥،٨٠٠،٠٠٠ ل.س
كما تم تنفيذ الاغلاق بحق عدد من الفعاليات المخالفة .
وزارة التجارة الداخلية
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