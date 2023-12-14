انتشار "سعال 100 يوم" في بريطانيا وخبراء الصحة يحذرون من خطورته

سعال الـ 100 يوم" أو السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين وأنابيب التنفس، ونظرًا لأعراضه الرئيسية وهي السعال، فإنه ينتشر بسهولة شديدة.

ويمكن أن يبدو الأمر في البداية وكأنه نزلة برد، وتكون أول الأعراض ظهورًا مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق، ولكن في وقت لاحق، يمكن أن تتطور إلى نوبات من السعال تستمر لعدة دقائق – وتزداد سوءًا عندما يحاول المصاب النوم ليلاً.

ويأتي الاسم من اللهاث أثناء التنفس أثناء السعال، والذي يمكن أن يصدر صوتًا "الصياح".

وقد يتحول لون الأطفال الصغار إلى اللون الأزرق أو الرمادي بسبب صعوبة التنفس، ويمكن أن يستمر المرض لأسابيع أو حتى أشهر، مما يطلق عليه لقب "سعال الـ 100 يوم".

وفي بريطانيا أصدر خبراء الصحة تحذيرًا بعد اكتشاف المزيد من حالات "سعال الـ 100 يوم" شديد العدوى.

يمكن بسهولة الخلط بين السعال الديكي - المعروف علميًا باسم السعال الديكي - ونزلات البرد، لكن أعراضه يمكن أن تستمر لعدة أشهر.

وغالبًا ما تبدأ العدوى البكتيرية بسيلان في الأنف والتهاب في الحلق، قبل أن ينتشر السعال المستمر الذي يصدر صوت "الصياح"، ويستمر لأسابيع أو أشهر.

تم الإبلاغ عن حالات السعال المعدي في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن تم الآن إصدار تقارير جديدة في ديفون وكورنوال.

وتم الإبلاغ عن 716 حالة في الأشهر الخمسة الماضية، أي أعلى بنسبة 230٪ عن هذا الوقت من العام الماضي.

وشهدت منطقة هاكني في لندن أكبر عدد من الحالات حتى الآن، حيث بلغت 77 حالة، تليها ويرال بـ 35 حالة، وبرمنغهام وليدز بـ 30 حالة لكل منهما، مما دفع الأطباء إلى إصدار تحذير للنساء الحوامل.

وقالت الدكتورة منال محمد، أستاذة الأمراض المعدية في جامعة وستمنستر، لموقع مترو : "يمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى إذا استنشق البكتيريا، لكن الأشخاص الرئيسيين المعرضين للخطر هم الأطفال والنساء الحوامل.

وأضافت "معظمنا، إذا كان لدينا جهاز مناعة قوي، يمكن أن يتعامل مع المرض. ولكن من المهم جدًا أن نضمن حصول الأطفال على اللقاح، وتطعيم النساء الحوامل.

وقد انتشر السعال في أوروبا أيضًا، حيث شوهدت طوابير لإجراء اختبار السعال الديكي خارج معهد صحي في زغرب، كرواتيا.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، يمكن للسعال الديكي أن يجعل الأطفال الصغار في حالة صحية سيئة جدًا، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يموتوا.

ويتم إعطاء اللقاح عادة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 32 أسبوعًا من الحمل، ولكن يمكن التخلي عنه حتى دخولهن في المخاض.

وقالت الدكتورة غاياتري أميرثالينغام، استشارية علم الأوبئة في UKHSA: "قبل إدخال التحصين الروتيني، كان السعال الديكي يؤثر على عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأضافت: "بفضل التطعيم، انخفض هذا العدد بشكل كبير، لكن العدوى لم تختف تمامًا، إذ لا العدوى ولا التطعيم يمكن أن يوفرا حماية مدى الحياة".

وتابعت "كان لإجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق المفروضة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 تأثير كبير على انتشار العدوى، بما في ذلك السعال الديكي".

خطورة السعال الديكي

ونبه أطباء إلى أن السعال الديكي يشكل خطورة كبيرة على البالغين تصل إلى حد الوفاة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للسعال الديكي تتشابه مع الأعراض الطبيعية للسعال العادي.



وأضافوا "على عكس الاعتقاد السائد، لا يُشكل السعال الديكي خطورة على الأطفال فحسب، وإنما يُمكن أن ينضوي على مخاطر مضاعفة بالنسبة للبالغين أيضاً، لا سيما المصابين بأحد أمراض الجهاز التنفسي أو ضعف الجهاز المناعي. ويُمكن أن يتسبب السعال الديكي لدى البالغين في إصابتهم بالتهابات رئوية خطيرة تهدد حياتهم".

وفي حال استمرت إصابته بسعال جاف ومؤلم ومصحوب بتشنجات على مدار أسابيع، فينصح حينئذٍ باستشارة طبيب مختص للتحقق مما إذا كان مصاباً بالسعال الديكي أم لا؛ حيث يُمكن للطبيب الكشف عن مسببات المرض من خلال إجراء مسحة الحلق أو أخذ عينة من الدم، ثم وصف المضادات الحيوية لعلاجها، إن ثبتت الإصابة به.

وبحسب الأطباء يمكن أن تمتد الإصابة بالسعال الديكي لمدة أسابيع، بل شهور أيضاً، حتى وإن اختفت مسبباتها تماماً.

ويتسبب السعال الديكي في إصابة الشعب الهوائية بجروح، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تهيّجها من جديد في كل مرة يحدث فيها السعال لذا لا تهدأ الإصابة بالسعال الديكي أبداً، وإنما تتحول إلى إصابة مزمنة.



المصدر: صحيفة البيان