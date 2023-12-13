8 كلغ ذهب و6 ملايين ليرة.. حفل زفاف يثير ضجة في تركيا

شهد حفل زفاف في تركيا جدلاً واسعًا بعد تداول صور تظهر عروسان داخل صالة مغلقة في ولاية أورفا الجنوبية على الحدود مع سوريا.

كانت المفاجأة في محتويات الحقيبة التي قدّمها العريس لعروسه.

وفي الحفل، قام العريس، وهو نجل رجل أعمال ثري، بتسليم حقيبة مليئة بالذهب للعروس، مما أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً مع انتشار صور تظهر أن كمية الذهب بلغت 8 كيلوغرامات.

تفاعل المشاهدون مع الحدث بين مؤيد له وبين من عارض تسليم العروس حقيبة مليئة بالذهب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا.

ورغم التباين في الآراء، فقد قدم الحاضرون أيضًا كميات كبيرة من المال للعروسين، ووضعوها في نفس الحقيبة المليئة بالذهب.

ذكرت التقارير أن الكمية المالية المقدمة بلغت 6 ملايين ليرة تركية (نحو 208 ألف دولار أمريكي).

حضر الحفل العديد من المسؤولين الحكوميين وشيوخ العشائر، وتنوعت الهدايا الذهبية بين أساور وقلادات وأحزمة ذهبية.

أظهرت الصور عدم قدرة العروس على التحرك بسهولة بعد ارتدائها لكمية الذهب، وحاول أقرباؤها مساعدتها في المشي.

يُذكر أن هذا الزفاف ليس الأول من نوعه في تركيا، حيث تتنوع طقوس الزفاف حسب العادات والتقاليد في المناطق المختلفة من البلاد.