سيارة كيم الجديدة.. تم تهريبها عبر 5 دول طوال 4 أشهر!

قرر كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، أن يحدث تغييراً في سيارته الشخصية، حيث استبدلها بسيارة فاخرة من الخارج والتي يُمنع تصديرها إلى بلاده.

وظهر هذا التغيير خلال مؤتمر وطني للأمهات، الذي عُقد في بيونغ يانغ، وقد وصل كيم جونغ أون بسيارة خاصة تحمل علامة “مايباخ” على الباب الخلفي والأرقام “S650” على صندوقها.



ووفقًا للإعلام الكوري الجنوبي، تعد سيارة “مرسيدس مايباخ S650” الألمانية الجديدة من الفئة الفاخرة، وقد تم شحنها اعتبارًا من عام 2019.

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ويبدو أن كيم جونغ أون قد قام بتبديل سيارته السابقة بالسيارة الألمانية خلال الشهرين الماضيين.

تُعتبر سيارة “مرسيدس مايباخ S650” من السيارات الراقية التي يصل سعرها إلى مئات الملايين من الوون الكوري، وتخضع لحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الصادرات إلى كوريا الشمالية.

وقد تشير تقارير إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا لتهريبها عبر عدة دول، مما قد يفتح ثغرة في العقوبات المفروضة على السلع الفاخرة متجاوزةً القوانين المفروضة على كوريا الشمالية.

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