بنك سوري- إيراني بالعملات المحلية بداية العام المقبل

تم الموافقة من قبل مصرف سورية المركزي على فكرة التعامل بالعملات المحلية مع إيران، بهدف تيسير العمليات التجارية والمالية، والتنسيق حول منظومات الدفع الإلكترونية لتسهيل التجارة والسياحة، وتجاوز استخدام اليورو والدولار في المعاملات المالية بين البلدين.

وكشف رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، فهد درويش، عن التفاهم على “عروض إيرانية” لتسهيل العمليات التجارية والسياحية بين البلدين.

وأضاف أن هناك عرضًا من إحدى الشركات الإيرانية للمشاركة في إطلاق بنك خاص في سوريا قريبًا، ويتوقع أن يبدأ العمل به في بداية العام المقبل.

ومن المتوقع أن يلعب هذا البنك الدور الكبير في تيسير التعاملات المالية بالعملات المحلية وتحييد الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية والمالية الغربية المفروضة على سوريا وإيران، مما يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتسهيل العمليات المالية وتوازن المدفوعات بين البلدين.

وفي هذا السياق، ينوي رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، زيارة طهران في وفد وزاري للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة “السورية – الإيرانية”.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع خلال هذه الاجتماعات على عدة اتفاقيات تعاون في مجالات التجارة والمصارف بين البلدين.

وأشار رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية إلى أن هناك لجنة ستتكفل بدراسة خفض الرسوم الجمركية البينية، وأنه يتم دراسة مشروع اتفاق المعاملات بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت.

وتم الانتهاء من المفاوضات حول التعرف على التعرفات التجارية لأكثر من 88 سلعة.