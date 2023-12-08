الدنمارك تقر قانوناً يحظر حرق المصحف في الأماكن العامة

أقر البرلمان الدنماركي، الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة، بعدما أثارت احتجاجات في دول إسلامية بسبب التطاول على نسخ من المصحف مخاوف أمنية لدى البلاد.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتاً مقابل 77 صوتاً معارضاً في البرلمان المؤلف من 179 مقعداً.

ويحظر وفق القانون حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا أو في مقاطع فيديو التي يُقصد نشرها على نطاق واسع، ويُعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وشهدت الدنمارك سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها.

وتدرس السويد أيضا طرقاً قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجاً مختلفا عن الدنمارك، حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات.

وأثارت الدنمارك والسويد المجاورة غضبا في العديد من الدول المسلمة عقب السماح بتظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.

وكان متظاهرون اقتحموا السفارة السويدية في بغداد شهر تموز الفائت وأضرموا بها النار، رداً على تنظيم تجمعين في العاصمة السويدية ستوكهولم، جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.