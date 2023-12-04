بكتيريا الشيغيلا تنتشر بين الجنود الإسرائيليين

نقل موقع البوابة خبراً جاء فيه وجود عدة إصابات ببكتيريا الشيغيلا بين الجنود الإسرائيليين في غزة ، وهي بكتيريا معدية جداً ، وقد يصاب الأشخاص بعدوى الشيغيلا عند ملامسة كميات صغيرة من البكتيريا من براز شخص مصاب بالشيغيلا ويبتلعونها.

ويمكن أن تحدث بكتيريا الشيغيلا في بيئات رعاية الأطفال حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرُّضَّع أثناء التدريب على استخدام المراحيض.

ويمكن أن تنتقل بكتيريا الشيغيلا أيضًا من خلال شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة أو الأطعمة الملوثة، وربما تزداد احتمالية إصابة الأطفال دون سن الخامسة بعدوى الشيغيلا، لكن يمكن أن يحدث ذلك في أي عمر وتشفى عادةً الحالات المرَضية الخفيفة من تلقاء نفسها في خلال أسبوع.

وحسب الموقع فأعراض بكتيريا الشيغيلا

ارتفاع في درجة الحرارة.

إسهال مائي بعد 1-4 أيام من وصول البكتيريا إلى السبيل الهضمي.

التشنجات البطنية المؤلمة

الرغبة الملحة والمتكررة بالتغوط.

حُمَّى

الغثيان أو القيء



أسباب بكتيريا الشيغيلا

لمس الفم.

المخالطة المباشرة بين الأشخاص هي الطريقة الأكثر شيوعًا لانتشار المرض.

تناوُل أطعمة ملوثة.

شُرب المياه الملوثة.

قلة النظافة.



مضاعفات بكتيريا الشيغيلا



الجفاف قد يؤدي الإسهال بشكل مستمر إلى الجفاف.

الدوار والدوخة.

قلة الدموع عند الأطفال.

الإصابة بداء العيون الغائرة

جفاف الحفاضات عند الأطفال.

الجفاف الشديد يمكن أن يؤدي إلى الصدمة والموت.

نوبة صرع

تدلِّي المستقيم

متلازمة انحلال الدم اليوريمية.

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء

انخفاض عدد الصفيحات الدموية (نقص الصفيحات)

الفشل الكلوي الحاد.

تضخُّم القولون

ألم في المعدة

التورم

الحُمّى والضعف.

التهاب المفاصل في الكاحلين والقدمين والوركين

حِكَّة واحمرار.

تبول مؤلم



علاج بكتيريا الشيغيلا

علاج بكتيريا الشيغيلا يكون عن طريق السوائل الوريدية.



استخدام المضادات الحيوية في علاج الحالات الشديدة فقط.

تجنب استخدام مضادات الإسهال لأنها تجعل الحالة أسوأ.

طرق الوقاية من بكتيريا الشيغيلا

غسل اليدين جيداً وبشكل منتظم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

مراقبة الأطفال أثناء قيامهم بغسل أيديهم

التخلص فوراً من الحفاضات المتسخة بسرعة وبطريقة صحيحة.

أيضاً يجب تطهِّير مناطق تغيير الحفاضات بعد الاستخدام.

تجنب ابتلاع الأطفال لمياه البرك، أو البحيرات، أو حمامات السباحة غير المعالجة

إبقاء الأطفال المصابين بالغسهال في المنزل والاعتناء بهم جيداً.

عدم ممارسة السباحة حتى تنتهي بكتيريا الشيغيلا بشكل نهائياً.