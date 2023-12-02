إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا يجتمعون في يورو 2024

أوقعت قرعة نهائيات كأس أوروبا للمنتخبات (يورو 2024) التي أقيمت قبل قليل وتقام منافساتها في ألمانيا الصيف القادم بين منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا في المجموعة الثانية كأقوى مجموعات الدور الأول إلى جانب منتخب ألبانيا.

وللعلم فقد اجتمع اللاروخا الإسباني والآتزوري الإيطالي والناري الكرواتي في نصف نهائي دور الأمم الأوروبية في نسختها الفائتة ويلتقي منتخبا فرنسا وهولندا في النهائيات بعدما جمعتهما القرعة مجدداً في المجموعة الرابعة إلى جانب النمسا وفريق متأهل من الملحق الذي يقام في آذار (مارس) القادم.

وكان الفريقان تأهلا عن المجموعة الثانية من التصفيات، وفيما يلي المجموعات الست التي أفرزتها القرعة.

- الأولى: ألمانيا، سويسرا، المجر، اسكتلندا.

- الثانية: إسبانيا، إيطاليا، كرواتيا، ألبانيا.

- الثالثة: إنكلترا، صربيا، سلوفينيا، الدانمارك.

- الرابعة: فرنسا، هولندا، النمسا، منتخب من الملحق.

- الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، منتخب من الملحق.

- السادسة: البرتغال، تشيكيا، تركيا، منتخب من الملحق.

الوطن أون لاين