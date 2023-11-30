رئيس اتحاد فلاحي طرطوس يسخر من السياسات الزراعية ويحملها مسؤولية الفشل
أشار رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش، إلى أن مايحدث على الكازيات نتيجة الآلية الفاشلة في توزيع المازوت للفلاحين، مهزلة، وأعادنا 20 سنة إلى الوراء، حيث لاتتناسب كمية المازوت المتاحة مع حجم حاجة الفلاحين.
وأضاف علوش : يتم إعلام الفلاحين بتوفر المازوت في كازية محددة، فيتجه إليها حوالي 1000 فلاح بحاجة إلى مليون لتر مايؤدي إلى الشجار والتزاحم وعدم حصولهم على المازوت في أغلب الأحيان.
وقال: لايوجد عدالة في توزيع مخصصات المحروقات، حيث إن أقل نسبة توزيع في طرطوس، مع أنها خزان سورية الأول للمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى ان احتياج المحافظة من المازوت 27 مليون لتر وتم تخصيص 9 مليون و450 ألف لتر، واستلمنا منهم 166 ألف لتر مايستلزم 60 شهر لتوزيع باقي المخصصات، أما في القنيطرة تم توزيع 250 ألف من أصل 950 ألف لتر مازوت ، وأيضاً في اللاذقية تم توزيع مايعادل مرة ونصف من التوزيع في طرطوس.
وأضاف علوش: اذا استمرت الحكومة بعدم تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاح سوف يحدث تخريب لكثير من المحاصيل، فقد يكون هناك أزمة بمحصول البندورة في العام القادم كما حدث بالبصل ومن الممكن أن يصبح كيلو البندورة بسعر 15 ألف، مشيرا إلى أن كيلو البندورة في سوق الهال 2500 ليرة بينما كلفته 3800 ليرة سورية.
إذاعة أرابيسك
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