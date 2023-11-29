تسونامي وبراكين.. خبراء يحذرون من ثورة البحر المتوسط

في ظل تحذيرات علماء الجيولوجيا والبيئة من تهديد زلازل وبراكين في منطقة البحر المتوسط، تتجه الآمال نحو قمة المناخ العالمية (COP 28) المقررة في دولة الإمارات العربية، بهدف التصدي لمخاطر التغير المناخي الذي يتسارع.

يشير عالم جيولوجيا إلى “ثورة بيئية وجيولوجية” متوقعة في البحر المتوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمي وحرارة الماء، ويشدد على ضرورة خفض الغازات الدفيئة.

قمة COP 28 تهدف لتسريع جهود خفض الانبعاثات وتعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

تسجّل منطقة البحر المتوسط سلسلة من الكوارث هذا العام، بما في ذلك الأعاصير والفيضانات والزلازل.

يتوقع أستاذ الجيولوجيا انفجار “ثورة بيئية” نتيجة لتغير المناخ، مع تحذير من احتمال حدوث زلازل مدمرة واندلاع براكين تحت الماء.

يؤكد تقرير زيادة احتمالات الكوارث في المنطقة بنسبة تصل إلى 40٪، ويركز على أهمية التصدي لتغير المناخ والحفاظ على البيئة البحرية المتوسطية.

يتسارع تغير المناخ في البحر المتوسط أسرع من المعدلات العالمية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة للحد من التأثيرات السلبية.