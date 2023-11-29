هكذا يتم الغش بالمنكهات والالوان

29-11-2023

هكذا يتم الغش بالمنكهات والالوان

حذر امين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة من مجمل النكهات والملونات الغذائية المتواجدة في الأسواق لكونها مواد كيميائية مصنعة مخالفة لبيعها بشكل فرط وغير مغلفة وليس لها أي رمز للتصنيع والصلاحية للاستهلاك البشري.

 بعض الأمثلة المنتشرة في الأسواق التي تدخل المنكهات والملونات في صنعها

 _الراحة الممسَّكة 
_نكهة السمن البلدي 
_صباغة المخللات 
_تلوين فستق العبيد ليصبح كالفستق الحلبي 
_البهارات عامة، كالكمون والفلفل المضاف له الخردل 
_ البرغل المطحون غير الصالح فيصبح أرخص 
_ بهار الكاري الذي يكون خشباً يطحن ويلون
_ صباغ اللحوم بإضافة (الطحال) لها لتكسب اللون الأحمر 
_صباغ شحم الغنم بالأحمر ليصير كاللحم الذي يصعب تمييزه ويباع بأرخص الأسعار
_ تصنيع مادة الفانيليا من السكر والنكهة 
_غش القهوة بطحن القمح والشعير وإضافة نكهة الهيل إليه والذي يلتبس على المواطن كشفه
_خلط الزيت النباتي بنكهة زيت الزيتون 
_مكسبات النكهة من مكعبات الدجاج الصلبة والبودرة المصنعة من مساحيق مخلفات الدجاج أو المستوردة من دون بطاقة بيان.

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