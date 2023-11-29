هكذا يتم الغش بالمنكهات والالوان
حذر امين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة من مجمل النكهات والملونات الغذائية المتواجدة في الأسواق لكونها مواد كيميائية مصنعة مخالفة لبيعها بشكل فرط وغير مغلفة وليس لها أي رمز للتصنيع والصلاحية للاستهلاك البشري.
بعض الأمثلة المنتشرة في الأسواق التي تدخل المنكهات والملونات في صنعها
_الراحة الممسَّكة
_نكهة السمن البلدي
_صباغة المخللات
_تلوين فستق العبيد ليصبح كالفستق الحلبي
_البهارات عامة، كالكمون والفلفل المضاف له الخردل
_ البرغل المطحون غير الصالح فيصبح أرخص
_ بهار الكاري الذي يكون خشباً يطحن ويلون
_ صباغ اللحوم بإضافة (الطحال) لها لتكسب اللون الأحمر
_صباغ شحم الغنم بالأحمر ليصير كاللحم الذي يصعب تمييزه ويباع بأرخص الأسعار
_ تصنيع مادة الفانيليا من السكر والنكهة
_غش القهوة بطحن القمح والشعير وإضافة نكهة الهيل إليه والذي يلتبس على المواطن كشفه
_خلط الزيت النباتي بنكهة زيت الزيتون
_مكسبات النكهة من مكعبات الدجاج الصلبة والبودرة المصنعة من مساحيق مخلفات الدجاج أو المستوردة من دون بطاقة بيان.
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