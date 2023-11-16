إقالة مختار بلدة يلدا بريف دمشق لتورطه ببعض المخالفات

أثر كشف نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أنه تم إقالة مختار بلدة يلدا من منصبه، لتورطه ببعض المخالفات.

إذ قال المحمود: “مخالفات البناء مع كثير من التجاوزات القانونية؛ ممكن أن تكون السبب في إقالته أو قد يكون تقاضى رشاوى أو زوّر مستندات لرخص بناء أو مشاريع مخالفة”.

وأضاف المحمود: “تم بتوجيه من محافظة ريف دمشق التشديد على عمل المخاتير في ريف دمشق وأن يكون عمل كل مختار ضمن قطاعه وأي شخص سواء كان المختار أو من البلدية أو لجان الأحياء يثبت تورطه بتزوير سندات إقامة لأشخاص غير مقيمين في البلدة أو التلاعب بقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية والتكتم على مخالفات أبنية سيتم إعفاؤه من مهامه إضافة إلى عقوبته القانونية”.

وشدد نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود على ضرورة مراقبة وضع إشادة الأبنية وأن يقوم المختار بالإخبار عن أي مخالفة يتم إشادتها للمحافظة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان طلب أيضاً من المخاتير مراقبة مخالفات البناء، مؤكداً أنه أنه في حال ضبط أي مخالفة لا يخبر عنها المختار سيتم إعفاؤه.

جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الفائت، انهار بناء مؤلف من 6 طوابق في منطقة التضامن بدمشق، ما أسفر عن عدد من الإصابات، وبحسب صحيفة “البعث” المحلية، فقد تم توقيف المتورطين في انهيار بناء التضامن منهم: رئيس دائرة الخدمات بالميدان الحالي، ورئيس دائرة الخدمات بالميدان “السابق”، ومهندسا المنطقة “الحالي والسابق”، ومراقبا الدائرة ورئيس الديوان ورئيس ورشة الهدم.



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