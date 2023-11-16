نجم السلة الأميركية يدعم الحق الفلسطيني

ظهر نجم كرة السلة الأميركية، كايري إيرفينغ، مرتدياً “الكوفية الفلسطينية” في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد منافسه ميلووكي باكس في بطولة الدوري الأميركي لموسم 2023-2024.

وتصدر “ايرفنغ” مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإخبارية، بسبب إصراره المستمر على دعم القضية الفلسطينية وسكان غزة على طريقته الخاصة.

وشارك النجم، كايري إيرفينغ في مباراة فريقه “دالاس مافريكس” ضد منافسه “ميلووكي باكس”، فجر الأحد، والتي انتهت بخسارة الأول (132–125)، وسجل إيرفينغ 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة واستعاد الكرة 4 مرات في المباراة.

وبعد نهاية المواجهة، فاجأ النجم إيرفينغ الصحافيين في المؤتمر الصحافي بوضعه “الكوفية الفلسطينية” على رأسه قبل أن يبدأ بالحديث عن تفاصيل تخصُ المباراة والخسارة، واللافت أنه لم يزل الكوفية عن رأسه إلى حين نهاية حديثه في المؤتمر.

يذكر أن “إيرافينغ” يعد أحد النجوم الأمريكيين الكثر، إن على مستوى الرياضة، أو الفن، الذين دعموا القضية الفلسطينية، في ظل تقاعس عدد كبير من النجوم والرياضيين العرب.