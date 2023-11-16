بعد انتحالهم صفة أمنية.. سلب عمه بقوة السلاح

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على عصابة سلب في محافظة دمشق بعد أن قام أفرادها بانتحال صفة أمنية.

وفي التفاصيل فقد وردت شكوى من المواطن (أكرم . س) ادعى فيها بأن أشخاص مجهولين يستقلون سيارة خاصة نوع (همر) لوحاتها مشـ.وهة ويرتدون الزي العسكـ.ري وبحوزتهم أسلـ.حة حـ.ربية وأجهزة اتصال لاسلكي قاموا بالحضور إلى محله الكائن في منطقة (المزة) بدمشق والتعريف عن أنفسهم على أنهم دورية أمنية وقاموا بسلـ.به مبلغ أربعة آلاف دولار أمريكي تحت التهـ.ديد بخـ.طفه هو وعائلته.

ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات من قبل إدارة الأمن الجنائي تمكنت من تحديد هوية الفاعلين والمتورطين معهم وألقت القبض على أربعة أشخاص وهم المدعوين (محمد أدهم . س) و(هلال . س) و(محمد مهاب . ع) و(حسين . ج )،

وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليهما الأول والثاني أن المقبوض عليه الثالث طلب منهما إلحاق الضرر بعمه المدعي (أكرم . س) بسبب وجود خلافات مادية بين عمه ووالده وقام بدلالتهم على مكان إقامة وعمل عمه وتزويدهم بمعلومات عنه بهدف سلـ.به مبالغ مالية عن طريق إيهامه بوجود تقارير أمنية بحقه،واعترف المقبوض عليهما (محمد مهاب . ع) و(حسين . ج) بإقدامهم بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين على دخول محل المدعي وانتحال صفة أمنية وسلـ.به المبلغ المذكور تحت التهـ.ديد، وبقي المبلغ بحوزة أحد المتوارين، كما اعترف المقبوض عليه (محمد مهاب) بترويجه الدولار الأمريكي المزور بالاشتراك مع شخصين متواريين.

تم إذاعة البحث عن السيارة المستخدمة بعملية السلـ.ب، ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص