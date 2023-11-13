7 أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل خفي
زيادة مستوى الكوليسترول في الجسم تشكل خطراً صحياً جاداً.
هل تدرك أن هناك 7 أنواع من الطعام يمكن أن تزيد من هذا المخاطر بشكل غير واضح؟.
وفقًا لتقرير من موقع timesofindia، إليك قائمة بهذه الأطعمة :
١- اللحوم الحمراء : تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة، مما يعزز من مستويات الكوليسترول الضار.
٢- الأطعمة المقلية : تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول.
٣- اللحوم المعالجة : تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة والملح، مما يزيد من الكوليسترول.
٤- الأطعمة المخبوزة : يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، ولا يجب الاعتماد فقط على الملصقات الصحية.
٥- السكر : يقلل من مستويات البروتينات الدهنية الجيدة.
٦- منتجات الحليب عالية الدسم : تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي تزيد من الكوليسترول الضار.
٧- الفطائر والمعجنات : تحتوي على الدهون التي تسهم في زيادة الكوليسترول.
تجنب هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة مستويات الكوليسترول.
مصراوي
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