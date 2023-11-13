7 أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل خفي

13-11-2023

7 أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل خفي

زيادة مستوى الكوليسترول في الجسم تشكل خطراً صحياً جاداً.

هل تدرك أن هناك 7 أنواع من الطعام يمكن أن تزيد من هذا المخاطر بشكل غير واضح؟.

وفقًا لتقرير من موقع timesofindia، إليك قائمة بهذه الأطعمة :

١- اللحوم الحمراء : تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة، مما يعزز من مستويات الكوليسترول الضار.

٢- الأطعمة المقلية : تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول.

٣- اللحوم المعالجة : تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة والملح، مما يزيد من الكوليسترول.

٤- الأطعمة المخبوزة : يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، ولا يجب الاعتماد فقط على الملصقات الصحية.

٥- السكر : يقلل من مستويات البروتينات الدهنية الجيدة.

٦- منتجات الحليب عالية الدسم : تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي تزيد من الكوليسترول الضار.

٧- الفطائر والمعجنات : تحتوي على الدهون التي تسهم في زيادة الكوليسترول.

تجنب هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة مستويات الكوليسترول.


مصراوي

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