معتمدا على الذكاء الاصطناعي.. شركة مايكروسوفت تطلق إصدار عام 2023

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق إصدار عام 2023 من "ويندوز 11"، والذي يُعد الأحدث لنظام التشغيل.

وقال جون كيبل نائب رئيس مايكروسوفت لخدمات ويندوز وتسليمها: نظرًا إلى أن إصدار عام 2023 من ويندوز 11 يشترك في قاعدة التعليمات البرمجية لإصدار عام 2022 من ويندوز 11، فسوف يتم تحديث المزايا بشكل بسيط مثل عملية التحديث الشهرية، مما يوفر تجربة تثبيت سريعة.

وأضاف: يمكن للمستهلكين الذين لديهم أجهزة مؤهلة تعمل بإصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11 والمهتمين بتجربة هذه التحسينات الجديدة عندما تكون متاحة، اختيار فعل ذلك عن طريق فتح "الإعدادات"، ثم "تحديث ويندوز"، ثم تشغيل "الحصول على آخر التحديثات" فور توفرها، ثم اختيار "التحقق من وجود تحديثات".

ويذكر أن الإصدار الجديد من نظام ويندوز يحتوي على برنامج دردشة يسمى "كوبايلوت"، ويشبه إلى حد ما برنامج تشات جي بي تي الشهير الخاص بشركة أوبن إيه آي، وكوبايلوت هو ذكاء اصطناعي توليدي يمكنه إنشاء نص يشبه الإنسان ومحتويات أخرى ببضع كلمات فقط من التوجيه البشري.

ويمثل "ويندوز11"، الآن نحو 24% من أجهزة الحاسوب المكتبية، بينما يسيطر "ويندوز10"، الذي سيستمر دعمه حتى تشرين الأول 2025، على ما يقرب من 72% من السوق، حسب بيانات شركة ستاتكونتر لأبحاث السوق.