الكويت تطالب مجلس الأمن بالتحرك الفوري لحماية الفلسطينيين من عدوان "إسرائيل"
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن "إدانة دولة الكويت، وبأشد العبارات العدوان الذي شنته قوى الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء العزل".
وفي بيان لها، جددت الوزارة "موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمسؤولياته، والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف دائرة العنف".
كما طالبت الكويت مرة أخرى بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وذكر البزم أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مخيم جباليا في قطاع غزة،، زاعما أنها كانت تستهدف "قائدا كبيرا جدا" في "حماس".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
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